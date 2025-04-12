أفعى تقتل طبيبها

توفي طبيب بيطري في حديقة حيوانات موسكو بعد تعرضه للدغة أفعى أفريقية سامة أثناء إطعامها، وفق «روسيسكايا غازيتا».

دخل الطبيب البيطري سيرغي ياكوبوف (35 عاما) إلى قسم الزواحف في حديقة الحيوانات لإطعام أفعى من فصيلة «الأسبيد»، فلدغته الأفعى في إصبعه.

انتقل السم إلى دمه على الفور، وفقد الرجل وعيه.

تم استدعاء ثلاث فرق إسعاف إلى مكان الحادث، لكن لم يُمكن إنقاذه.

وأكد الأطباء وفاته بعد 25 دقيقة من اللدغة. ووفقاً للتقارير، لقي الطبيب البيطري حتفه إثر لدغة أفعى من نوع «الكورال أسبيد»، ولا يوجد ترياق لسم هذه الأفعى.

من جانبه، قال أليكسي ريشيتون، المتخصص في جامعة «بيروغوف» بموسكو: «توجد مضادات لسموم الأفاعي، حيث يُستخدم الترياق المستخرج من الأجسام المضادة التي تنتجها الخيول بعد حقنها بجرعات مخففة من السم.

لكن لا توجد حتى الآن أدوية قادرة على الحماية من جميع أنواع الأفاعي. ولهذا السبب، تظل لدغات العديد من الأفاعي قاتلة في كثير من الأحيان».