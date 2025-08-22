«أيقونة السفر»: 24 مليون ميل و12 ألف رحلة

قطع «أيقونة السفر»، الأمريكي توم ستوكر، حتى الآن، أكثر من 24 مليون ميل على متن 12 ألف رحلة جوية، وهو ما يعادل السفر إلى القمر 50 مرة، إذ زار خلالها أكثر من 100 دولة حول العالم. ولم يقتصر الأمر على مجرد السفر، بل أصبح توم شخصية أسطورية لدى شركة «يونايتد إيرلاينز»، حيث تمت تسمية طائرتين ضمن أسطولها باسمه، تكريماً له، كما غدا مقعده المفضل «بي 1»:

(1B)، معروفاً باسم «منزله الثاني». كذلك كتبت تذكرته السحرية فصلاً خاصاً في حياته الشخصية، حيث التقى بزوجته خلال إحدى رحلاته إلى هاواي بعد تجاوزه حاجز الخمسة ملايين ميل، ليعيشا معاً أكثر من 120 شهر عسل في سماء العالم.

وطبقاً لتقرير «روسيا اليوم»، كان توم (71 عاماً- من ولاية نيوجيرسي)، قد بدأ مشوار حياته وهو يخاف من السفر بالطيران.