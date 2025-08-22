انهيار جليدي «كارثي» يهدد بغمر مدن ساحلية تحت الماء

أفاد تقرير في صحيفة ديلي ميل أن الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية، يوشك أن ينهار بشكل «كارثي»، ما قد يؤدي إلى ارتفاع غير قابل للعكس في مستوى سطح البحر، بأكثر من ثلاثة أمتار.

ويمثل هذا خطراً كبيراً، كون الغطاء الجليدي هذا، هو أحد أكبر الكتل الجليدية على الأرض، إذ تبلغ مساحته حوالي 760000 ميل مربع، لكنه يضعف بشكل متزايد، بسبب استمرار ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

وحسب دراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية، فإن مثل هذا الانهيار ستكون له: «عواقب كارثية للأجيال القادمة»، حيث «سيغمر مدناً ساحلية بكاملها حول العالم».

ففي المملكة المتحدة، ستختفي تحت الماء مدن مثل هال، سكيجنيس، ميدلزبره، ونيوبورت، بينما ستغمر أجزاء كبيرة من هولندا، بالإضافة إلى البندقية ومونبلييه وغدانسك في أوروبا. وأكدت الدكتورة نيريلي أبرام، المؤلفة الرئيسة للدراسة، أنه تم رصد «التغير السريع بالفعل عبر جليد أنتاركتيكا ومحيطاتها وأنظمتها البيئية، ومن المتوقع أن يزداد سوءاً مع كل جزء من درجة من الاحترار العالمي». (دبي- البيان)