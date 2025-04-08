21500 ذئب تهدد 19 دولة أوروبية

أفاد تقرير حديث بأن الذئاب حققت عودة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، بعد قرون من الاحتجاز وإطلاق النار والتسميم والتشهير.

ووفق ما نشرته «التليغراف»، فقد زاد عدد الذئاب في العقد الماضي بنسبة 58%، ما يعني أن هناك الآن أكثر من 21 ألفاً و500 ذئب في غابات القارة وجبالها، وبشكل متزايد، في المدن والبلدات، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

وذكر التقرير أن أعداد الذئاب زادت في 19 دولة، من النمسا وبلجيكا إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا، وأوروبا الشرقية.

وقال التقرير إن هذا الاتجاه مثير للدهشة بشكل خاص «لأن أوروبا تبدو في البداية مكاناً غير محتمل لتعافي حيوان لاحم كبير، نظراً لأن القارة تعتمد على الزراعة المكثفة والتحضر بشكل كبير، وتضم حوالي 450 مليون شخص.

وتوسع نطاق الذئاب بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، لدرجة أنه لا يوجد سوى ثلاث دول في أوروبا، لا تتواجد فيها وهي الدول الصغيرة: سان مارينو، وموناكو، والفاتيكان.



ويعترف العلماء الذين أعدوا التقرير بأن المزارعين والرعاة لديهم سبب للقلق بشأن ارتفاع أعداد الذئاب، حيث تقتل الذئاب حوالي 56 ألف حيوان أليف في الاتحاد الأوروبي سنوياً.