استقرار الأرض البيئي في «حالة هشة»

أوضحت دراسة حديثة نشرت في مجلة «وان إيرث»، أن الأرض تواجه خطراً حقيقياً على استقرارها البيئي نتيجة الضغط المتزايد على النباتات والنظم البيئية.

وأكد الباحثون في المعهد الألماني «بوتسدام» لأبحاث تأثير المناخ بالتعاون مع جامعة «بوكو» في فيينا، أن غالبية أراضي العالم باتت في «حالة هشة»، حيث لم تعد النباتات قادرة على أداء وظائفها الحيوية في التمثيل الضوئي بشكل يحافظ على توازن تدفقات الكربون والماء والنيتروجين.

واستندت الدراسة إلى نموذج المحيط الحيوي العالمي «LPJmL» الذي يحاكي تدفقات الماء والكربون والنيتروجين يومياً بدقة نصف درجة من خط الطول/العرض، ليقدم جرداً تفصيلياً لتغيرات النظام البيئي منذ عام 1600.

وأشار الباحث الرئيسي، فابيان ستينزل، إلى أن «الاستخدام المتزايد للكتلة الحيوية للغذاء والمواد الخام يزيد الضغط على المحيط الحيوي، ويهدد قدرة الكوكب على حماية المناخ».

وأوضح فولفغانغ لوشت، منسق الدراسة، حسب «روسيا اليوم»، أن البشر يستحوذون على جزء كبير من تدفقات الطاقة النباتية لأغراضهم، ما يعكر العمليات الطبيعية التي تحافظ على استقرار الأرض.