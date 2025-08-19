لدغة عنكبوت تودي بحياة رجل مهووس بالحشرات

أودت لدغة عنكبوت «أليف»، بحياة رجل بريطاني، مؤخراً، كان قد اشتراه عبر الإنترنت قبل أسابيع قليلة.

وعبرت عائلة مارك أنتوني كيربي (34 عاماً)، من بريسكوت بمقاطعة ميرسيسايد، عن حزنها الشديد لوفاة الأب بعد أيام قليلة من شرائه العنكبوت.

وأشارت كايلي جيل، شريكة حياته السابقة، طبقاً لما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، إلى أن مارك، وهو أب لطفلين، تملكه بالسنوات الأخيرة، الهوس بالعناكب بعد أن كان يخشى الحشرات.

وقالت لصحيفة «ليفربول إيكو»: كان مارك قد أخبرني عن اللدغة.

وفي 26 يوليو..شعر بالتعب وهو في مطعم بأسكتلندا، ثم عاد لمنزله. واستمر يشكو من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وألم بالأطراف، طوال الأسبوع التالي.

وفي 2 أغسطس، أخبرني أنه لا يستطيع التنفس جيداً، فاستدعيت الإسعاف. ولكنه فارق الحياة قبل نقله للمستشفى.