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قصص مرئية

المعادن الضارة تقفز إلى جبال روكي

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البيان

دبي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون أن العواصف التي تحمل الثلوج إلى جبال روكي، تنقل أيضاً معادن ضارة مثل الزئبق من أنشطة التعدين، وذلك بعد تحليل مستويات التلوث بالزئبق والزنك والكادميوم والأنتيمون في حوالي 50 موقعاً عبر جبال روكي.