حافلة تتحول لقطار خلال ثوانٍ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حافلة تسير على الطريق لتحول مسارها وتتجه نحو سكة حديدية لتتحول بدورها لقطار صغير، وذلك في جزيرة «شيكوكو» اليابانية.

ويظهر الفيديو حافلة معدلة من طراز «تويوتا كوستر»، وتسمى هذه الحافلة «المركبة ذات الوضعين»، وتتسع لـ23 شخصاً، وتتحرك كسيارة عادية على الطرق، وعند الانتقال إلى السكة الحديدية، تخرج عجلات حديدية خاصة، وتستغرق عملية التحول 15 ثانية.

الجدير بالذكر أن هذه الحافلة يمكن أن تصل سرعتها على السكة إلى معدل سرعة يبلغ 70 كم / س، الأمر الذي يسهل عملية التنقل بسرعة، بموازاة توفير راحة كاملة متكاملة للركاب.

وتعد هذه المعايير والمواصفات متميزة جداً لهذه النوعية من وسائط النقل المبتكرة، تكفل استقطابها وجدبها السياح بشكل كبير.

