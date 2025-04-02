وفاة مغنٍّ تركي سقط على خشبة المسرح

توفي الفنان الشعبي التركي الشهير فولكان كوناك، بينما كان يغني على المسرح، أول من أمس، إذ سقط فجأة ومن ثم فارق الحياة. وقد نعاه الوسط الفني عبر مواقع التواصل بكلمات مؤثرة. واشتهر كوناك بصوته المميز ومساهماته الكبيرة في الموسيقى الشعبية التركية، وقد توفي خلال حفل موسيقي في قبرص التركية. ووقع الحادث، حسب «روسيا اليوم»، في بلدة إسكيلي، حيث انهار فولكان كوناك على خشبة المسرح، ورغم الجهود الطبية المبذولة، لم يُستطع إنعاشه، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي صباح».

وأكدت وزارة الصحة في قبرص التركية النبأ المأساوي، مشيرة إلى أن كوناك نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى بعد أن سقط أرضاً فجأة أثناء الحفل، ورغم كل الجهود، توفي بعد وقت قصير من دخوله المستشفى.

هذا وأثارت وفاة كوناك حزناً عميقاً في قلوب محبيه وزملائه على حد سواء. وزار زميله المغني هاكان ألتون المستشفى فور سماعه النبأ، معرباً عن حزنه للصحفيين: «حزننا كبير. أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته. إنها خسارة فادحة». كما قدمت وزارة الثقافة والسياحة تعازيها، مستذكرة كوناك كفنان محبوب، لامست موسيقاه وصوته قلوب الكثيرين.

وكتبت الوزارة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «ستبقى أعماله خالدة في ذاكرتنا».