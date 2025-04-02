ترمي «ثروة بيتكوين» قيمتها 3.8 ملايين دولار!

لم تكن المعلمة البريطانية إيلي هارت تعرف أن تنظيفها المنزل وإزالة كل الأدوات التي تظنها زائدة، سيفقدانها، هي وزوجها، ثروة ضخمة من عملة الـ«بيتكوين»، تقدّر بـ 3.8 ملايين دولار، وذلك بعد أن تخلصت من وحدة تخزين (يو اس بي): (USB)، بالخطأ، أثناء تنظيفها الروتيني لمنزل الأسرة، حيث ألقت وحدة التخزين التي تحتوي على المفتاح الرقمي لمحفظة البيتكوين بسلة المهملات، معتقدة أنها مجرد قطعة إلكترونية لا قيمة لها.

وفي حديثها عن تلك اللحظة، حسب «ميرور»، قالت: «كانت الوحدة في درج مليء بالأشياء غير المهمة.. فظننتها غير ضرورية ورميتها». وسرعان ما تحول الأمر إلى كارثة مالية عندما سألها توم، مطور مواقع الويب البالغ من العمر 36 عاماً، عن مكان «ذاكرة (اليو اس بي) السوداء الصغيرة»، والتي يستخدمها لحفظ عملات البيتكوين الخاصة به.