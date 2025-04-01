مسيّرة ترصد حرائق الغابات وتطفئها بدقائق

تستخدم على أطراف إحدى الغابات شرقي ألمانيا كرة خضراء ضخمة تحتوي على أحدث التقنيات، للحد من اندلاع حرائق الغابات، التي باتت متكررة ومدمرة بشكل متزايد بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم. وتحتوي الكرة المشابهة لكرة غولف عملاقة والمغطاة بألواح شمسية، على طائرة مسيّرة مزودة بالذكاء الاصطناعي ستتمكن في المستقبل، بحسب مبتكرها، من رصد حرائق الغابات وإطفائها في دقائق معدودة فقط.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «درياد» الألمانية المطورة لهذه المسيّرة كارستن برينكشولته خلال عرض توضيحي في براندنبورغ المحيطة ببرلين: إن «الحرائق تنتشر بشكل أسرع بكثير وبقوة أكبر مما كانت عليه في السابق. هذا يعني أيضاً أنه بات علينا التحرك بسرعة أكبر وإيجاد حل لها».

وأضاف: «حالياً وبفضل المعلومات التي تجمعها الطائرة المسيّرة، عناصر الإطفاء قادرون على التحرك بشكل أكثر كفاءة وسرعة وتجنب وقوع كارثة في الحرائق».

وإلى جانب 29 شركة من مختلف أنحاء العالم، تتنافس «درياد» للحصول على جائزة بملايين الدولارات، لتشجيع تطوير حلول ترمي إلى إطفاء الحرائق بشكل مستقل في أقل من 10 دقائق.

وقد تم عرض لإمكانيات المسيّرة قدمته الخميس الفائت «رياد»، حيث يتم التحكم بها عن طريق جهاز كمبيوتر.