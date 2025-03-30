مطاردة هوليودية تحطم سيارات في لوس أنجلوس

أثار سائق شاحنة مسروقة فوضى عارمة في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية خلال مطاردة الشرطة له لمدة 20 دقيقة، مليئة بالإثارة.

وذكرت قناة «سي بي أس» التلفزيونية، أن الحادث وقع في مدينة لونغ بيتش جنوبي ولاية لوس أنجلوس، التي تعد سابع أكبر مدن ولاية كاليفورنيا من حيث السكان.

واصطدم السائق مع 13 مركبة أثناء القيادة عكس اتجاه السير على الطريق، بينما كان يقود بسرعة تخطت 160 كيلومتراً في الساعة، قبل أن تتحطم الشاحنة أخيراً أمام متجر لبيع الطلاء.

ولم تسفر المطاردة عن وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على المركبات فقط. وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به، بعد دقائق من محاولته الفرار من مكان الحادث، بعد إصراره لمغادرة عربته.