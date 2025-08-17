لصوص ينهبون متجر مجوهرات في 90 ثانية

أكدت الشرطة الأمريكية أن لصوصاً سطوا على متجر مجوهرات غرب مدينة سياتل، وسرقوا كمية من الألماس والساعات الفاخرة والذهب بقيمة مليوني دولار خلال أقل من دقيقتين، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووفقاً لبيان الشرطة فإن هذه العملية الجريئة في وضح النهار تم تنفيذها في مدة لا تتجاوز 90 ثانية فقط ما يعادل دقيقة ونصف الدقيقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول من كاميرات المراقبة 4 أشخاص مشتبه فيهم ملثمين وهم يحطمون الباب الأمامي الزجاجي للمحل بواسطة المطارق، ثم ينهبون 6 واجهات عرض يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الشرطة أن إحدى الواجهات احتوت على ساعات رولكس تقدر قيمتها بنحو 750 ألف دولار، بينما ضمت واجهة أخرى قلادة من الزمرد بقيمة نحو 125 ألف دولار.

وأضافت الشرطة إن أحد المشتبه فيهم هدد العاملين، إلا أنه لم يُصِب أياً منهم بأذى.