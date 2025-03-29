سبيكة نحاس قوية تقاوم الحرارة العالية

طوّر فريق من الباحثين الأمريكيين سبيكة نحاس جديدة تتميز بقوة استثنائية ومقاومة حرارية عالية، حيث تحافظ هذه المادة المبتكرة على ثباتها حتى في درجات الحرارة العالية جداً، ما يجعلها مثالية لتطبيقات الفضاء والدفاع والطاقة.

تتميز هذه السبيكة الجديدة، المسماة Cu-3Ta-0.5Li، عن سبائك النحاس التقليدية، بمتانتها العالية، فهي قادرة على تحمّل درجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية لأكثر من 10000 ساعة مع الحفاظ على قوتها، وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «ساينس».

واستلهم الباحثون هذه الفكرة من السبائك الفائقة القائمة على النيكل، التي تُستخدم عادةً في محركات الطائرات وغيرها من البيئات عالية الحرارة، وبإضافة 0.5% فقط من الليثيوم بعناية إلى سبيكة نحاس وتنتالوم، تمكنوا من إنشاء بنية نانوية مستقرة.

من أهم مزايا هذه السبائك النحاسية الجديدة مقاومتها لـ«الزحف»، وهو نوع من التشوه البطيء يحدث تحت تأثير إجهاد ميكانيكي طويل الأمد في درجات حرارة عالية.