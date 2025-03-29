صخرة مريخية تحير العلماء

اكتشفت مركبة «بيرسيفيرانس» التابعة لوكالة ناسا صخرة غريبة على سطح المريخ أثارت حيرة العلماء، حيث تزخر بمئات الكريات الداكنة الدقيقة التي قد تحمل أدلة مهمة عن تاريخ الكوكب الأحمر.وتقع صخرة «خليج سانت بول» على منحدرات منطقة «ويتش هازل هيل»، وهي تكوين صخري يمتد لأكثر من 101 متر.

حيث تعمل كل طبقة من طبقاته كصفحة في كتاب تاريخ المريخ. لكن يعتقد أن هذه الصخرة بالذات ربما تكون قد انجرفت إلى الموقع من مكان آخر.وسبق أن رصدت مركبتا «أوبورتيونيتي» و«كيوريوسيتي» التابعتان لناسا صخوراً ذات نسيج مشابه بالقرب من مواقع هبوطهما.RemoveCtrl + EnterApply

وأطلق فريق مهمة «بيرسيفيرانس» على الصخرة اسم «خليج سانت بول»، وظهرت فيها مئات النتوءات الكروية الرمادية الداكنة بحجم ميليمترات، بعضها يحتوي على ثقوب صغيرة.ورصدت المركبة هذه الصخرة في 11 مارس على حافة فوهة «جيزيرو»، وهي بحيرة قديمة تبحث فيها «بيرسيفيرانس» منذ عام 2021 عن علامات لحياة ميكروبية سابقة.RemoveCtrl + EnterApply

وقال فريق المهمة في بيان: «إن تحديد السياق الجيولوجي لهذه الميزات سيكون حاسماً لفهم أصلها، ومعرفة أهميتها في التاريخ الجيولوجي لحافة فوهة جيزيرو وما بعدها».RemoveCtrl + EnterApply