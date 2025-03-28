ضربتها الصاعقة فتبدّل لون عينيها

عاشت شابة أسترالية تجربة غريبة من نوعها، حيث تسببت صاعقة برق في تغيّر لون عينيها بشكل غريب وغامض.

ووفق «دايلي ميل»، تعرضت كارلي إلكتريك، كما تسمي نفسها، لصاعقة برق، وعانت في البداية من صعوبة تنفس وحركة وكلام، لكنها لحسن الحظ نجت بأضرار طفيفة، لكن الغريب تغير لون عينيها تماماً، إذ بعد أن كانتا خضراوين قبل الصاعقة، تحولتا الآن إلى اللون البني. وتعرضت كارلي إلكتريك للإصابة، بعد أن خرجت لتصوير هطول الأمطار بهاتفها.

وبعد الصاعقة مباشرة، لم تستطع تحريك رقبتها ورأسها، وعانت من صعوبة في التنفس.وقالت: «شعرت بدوار، ثم شعرت بنشوة غامرة تقريباً، ثم فجأة، فقدتُ الإحساس في أطرافي، لم أستطع الحركة، ولا حتى شبراً واحداً، شعرت بالذعر، فطلبت من زميلة كانت معي الاتصال بالإسعاف، ونُقلت على الفور إلى المستشفى، وحين وصلت النجدة، كانت قدماي ويدايّ قد ازرقت تماماً، ورغم أنني كنت مستيقظة، إلا أنني كنت أعاني من صعوبة في التنفس، وبعد قليل، لم أعد أستطع سوى البلع والتنفس، وتجمّع الأطباء حولي، وشعرت بأنني أفقد وعيي تماماً».

وبعد بضع ساعات من فقدان الوعي، استعادت كارلي إلكتريك الإحساس في أصابع يديها وقدميها، والآن أصبحت أفضل بكثير.

وقالت كارلي إنها لم تلاحظ بعد هذه الفترة سوى تغيير غريب في لون عينيها، وبقعة حساسة للغاية في قمة رأسها، حيث ضربتها الصاعقة.