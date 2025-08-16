بلدة أمريكية تنتخب كلباً لقيادتها

في بلدة إيديلوَيلد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتولى كلب من فصيلة «غولدن ريتريفر» منصب العمدة ماكس الثالث، الذي يحظى بموقع إلكتروني رسمي يوضح مهامه كاملة.

في عام 2012 استغلت منظمة «أصدقاء إنقاذ حيوانات إيديلوَيلد» عدم وجود عمدة بشري للبلدة، لإقامة حملة لجمع التبرعات على شكل انتخابات لرئاسة البلدية مفتوحة أمام الكلاب والقطط.

وفاز حينها كلب يدعى ماكس (ماكسيموس مايتي دوغ مولر)، لكنه توفي بعد تسعة أشهر فقط في المنصب. وفي عام 2013 تولى المنصب كلب آخر، من الفصيلة نفسها، حمل لقب «العمدة ماكس الثاني»، الذي استمر في منصبه لمدة تسع سنوات، وأصبح شخصية مشهورة على مستوى العالم. وبعد وفاته في يوليو 2022، خلفه «العمدة ماكس الثالث»، لتستمر تقاليد «العمد الكلاب» حتى اليوم.