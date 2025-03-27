يجري لنفسه عملية جراحية بعد تعلّمه دروساًمن «يوتيوب»



قرر هندي يبلغ من العمر 32 عاماً إجراء جراحة لنفسه مستخدماً أدوات منزلية بسيطة، بعد تعلمه التقنيات والدروس من مقاطع في يوتيوب، في واقعة غريبة شهدتها ولاية أتر برديش الهندية.

وبحسب صحيفة «إنديان إكسبريس» فقد لجأ الشاب لهذه الخطوة الجريئة بعد أن فشل في الحصول على المساعدة الطبية المناسبة.

وكان الرجل يعاني من آلام مزمنة، وقرر أن يجري عملية لاستئصال كتلة في بطنه، وبالفعل فقد شقّ بطنه وخاطه مؤخراً باستخدام شفرات جراحية وأسلاك غرز وإبر اشتراها من السوق.

ومع أنه نجح في إجراء الجراحة بنفسه، إلا أن حالته الصحية تدهورت على الفور، واحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

وأكد الأطباء أن مثل هذه التصرفات تشكل خطورة كبيرة على المرضى، مشددين على ضرورة اللجوء إلى المتخصصين.

وبحسب الأطباء فإن الممارسات الطبية تتطلب معرفة وخبرة دقيقة، ولا يمكن لأي شخص اكتسابها فقط من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو، ما يجعل اللجوء إلى الخبراء أمراً بالغ الأهمية، للحفاظ على الصحة العامة.



