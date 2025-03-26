1.4 مليون دولار تعويض لياباني سُجن ظلماً 46 عاماً

حصل رجل ياباني حكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه وبُرِّئ بعد ذلك، على ما يعادل 1.4 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية أمس الثلاثاء.

ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.

وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصاً، بُرِّئ إيواو هاكامادا (89 سنة) من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد أُدين بارتكابها وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراً تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه.

وقال ناطق باسم المحكمة تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ أول من أمس الاثنين، «سيمنح المدعي مبلغا قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين»، أي ما يعادل أكثر من 1.4 مليون دولار.

وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا «ملفقة»، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها «غير إنسانية» وتهدف إلى إلحاق «الألم الجسدي والنفسي» و«انتزاع أقوال تحت الإكراه». وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.



