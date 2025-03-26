دجاج يعيش على الحليب والموسيقى

برر مطعم صيني في شنغهاي، بيعه الفروج بسعر مرتفع جداً، حيث تبلغ قيمة النصف دجاجة 480 يوان (66 دولاراً أمريكياً)، بالقول إن الطائر نشأ على الموسيقى والحليب، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الموظفون العاملون في المطعم إن الدجاج تمت تربيته بالطريقة التي وصفها المطعم وهو من سلالة نادرة تعرف باسم «دجاج عباد الشمس» وتتم تربيتها فقط في مزرعة في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

ووفقاً للمنشور حول مزرعة الدجاج، فإنه تتم تربية دجاج عباد الشمس من خلال تغذيته على العصير المستخرج من سيقان عباد الشمس ورؤوس الزهور الذابلة في المزرعة.

ويعتبر الدجاج ذو الثلاثة ألوان الصفراء، والمعروف أيضاً باسم دجاج الإمبراطور، هو سلالة شائعة بين الطهاة الحائزين نجمة ميشلان.

وأثارت القصة تعليقات ساخرة عبر الإنترنت، حيث قال أحد المراقبين: «يمكنك أن تأخذ حصة صغيرة من طبق من المناطق الأقل تطوراً في الصين، وتبيعه بسهولة لسكان شنغهاي بسعر أعلى بكثير».