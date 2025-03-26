اكتشاف أقدم نقوش بشرية في التاريخ!

عثر علماء الآثار في إسبانيا على ما يعتقد أنها أقدم نقوش صخرية معروفة في العالم صنعها البشر قبل أكثر من 200 ألف عام. وهو اكتشاف قد يغير فهمنا لوجود الإنسان في أوروبا.

وعثر العلماء على نقوش على شكل حرف X محفورة على كتلة حجرية أثناء عمليات التنقيب في موقع «كوتو كوريا» بمنطقة لاس تشاباس في ماربيا جنوب إسبانيا.

وسبق أن كشفت الحفريات في الموقع ومحيطه عن بعض أقدم الأدوات الحجرية التي عثر عليها في أوروبا، والتي تعود إلى العصر الحجري القديم المبكر، ما ساعد في تأريخ الموقع بدقة أكبر.

ويعتقد أن صانعي هذه العلامات كانوا من أوائل البشر الذين هاجروا من أفريقيا إلى أوروبا.

ويجري العلماء حالياً تحاليل متقدمة لتحديد عمر النقوش بدقة. وتشمل التقنيات المستخدمة تحليل الكوارتز في عينات الرواسب، ومسحاً ضوئياً ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لدراسة التفاصيل الدقيقة.

وقد يصبح الموقع مفتاحاً لفهم هجرة البشر واستقرارهم في أوروبا. وقد يقدم هذا الكشف الأثري الاستثنائي أدلة جديدة على القدرات الفنية والإدراكية للإنسان البدائي، ويكشف عن فصول مجهولة من تاريخنا القديم.