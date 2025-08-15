Al Bayan
زرع سن يعيد لسيدة بصرها

البيان

دبي

بعد عشر سنوات من فقدان البصر استعادت سيدة كندية تبلغ من العمر 75 عاماً قدرتها على الرؤية، بفضل عملية جراحية نادرة تم خلالها زرع سن داخل تجويف عينها اليسرى.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، فقدت غايل لاين بصرها قبل عقد من الزمن بسبب مضاعفات اضطراب مناعي ذاتي أدى إلى تندب قرنيتيها. وكانت واحدة من ثلاثة كنديين خضعوا لهذه الجراحة النادرة المعروفة علمياً باسم «زرع القرنية عبر عظم الأسنان» أو كما تعرف شعبياً بـ«جراحة السن في العين».

تجرى الجراحة النادرة عن طريق استخراج سن من المريض، ثم زرعها في خده لعدة أشهر حتى يكتسي بنسيج ضام قوي.

بعد ذلك، تُستخرج السن مع النسيج المحيط به من الخد، ويتم حفر ثقب في الجزء اللبي لوضع عدسة أو تلسكوب بلاستيكي دقيق للتركيز، ثم يُزرع هذا التركيب في تجويف عين المريض. 