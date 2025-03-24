عدد سكان الأرض الحقيقي يتجاوز المعلن

كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة. وحالياً، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليارات نسمة، مع توقعات بوصوله لذروته بأكثر من 10 مليارات بمنتصف ثمانينيات هذا القرن.

ووجدت الدراسة المنشورة بمجلة «نيتشر كومينوكيشن»، حسب «روسيا اليوم»، أن أعداد السكان بالمناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53 % إلى 84 % خلال الفترة بين 1975 و2010.

وأشار الباحثون إلى أن نقص البيانات الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات البيانات السكانية العالمية. وحذروا من وجود «قيود أساسية» بالتعدادات السكانية الوطنية، خصوصاً عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية و«المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها...».

