كتابة سرية اخترعتها النساء تلقى رواجاً

تلقى كتابة سرية اخترعتها النساء في الصين قبل قرون، وكنّ يتواصلن بها، رواجاً من جديد في عموم الصين.



ونشأت هذه اللغة، التي تسمى «نوشو» وتعني حرفياً «كتابة النساء»، قبل نحو 400 عام، في وقت كانت فيه النساء محرومات من التعليم، وبالتالي من الكتابة.

وبفضل «نوشو»، تمكنت النساء من التواصل مع بعضهنّ بعضاً من خلال الرسائل والأغاني وحتى التطريز.

وتوارثت نساء مقاطعة جيانغيونغ الـ«نوشو» جيلاً بعد آخر، وتعاود هذه الكتابة اكتساب شعبية في مختلف أنحاء الصين.



وتوضح بان شينغ ون، وهي طالبة تبلغ 21 عاماً، أن «نوشو» تتيح للنساء التواصل بأمان.

وتقول: «إنها تتيح التعبير الآمن عن أفكارنا، وتبادل الأحاديث كأخوات». وحققت المنشورات التي تحمل وسم «نوشو»، عبر تطبيق «شياوهونغشو» الصيني المشابه لإنستغرام، 72 مليون مشاهدة.