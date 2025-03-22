ضوضاء المرور تزيد عدوانية الطيور

وجدت دراسة حديثة، أن الطيور في جزر غالاباغوس تُغيّر سلوكها بسبب ضوضاء المرور، حيث أصبحت الطيور التي تعيش بالقرب من الطرق وتتعرض باستمرار لأصوات المركبات، أكثر عدوانية، مقارنةً بتلك التي تعيش في المناطق الأكثر هدوءاً.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أنجليا روسكين، ونُشرت في مجلة «السلوك الحيواني»، فقد ركّزت على طائر الهازجة الصفراء في جزر غالاباغوس، وهو طائر مغرد فريد من نوعه في الجزر.

وعمل الباحثون على تشغيل أغاني طيور مسجلة بالقرب من طيور الهازجة الصفراء، في 38 موقعاً مختلفاً في جزيرتي فلوريانا وسانتا كروز، وأضافوا أصوات مرور في بعض المواقع، لمحاكاة ظروف العالم الحقيقي، ثم لاحظوا ردود فعل الطيور.

وأظهرت النتائج أن الطيور القريبة من الطرق، أصبحت أكثر عدوانية عند تعرضها لضوضاء المرور، بينما كانت تلك التي تعيش بعيداً عن الطرق، أقل عدوانية في نفس الظروف.