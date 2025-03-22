بركان ليوتوبي يثور من جديد

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في جنوب وسط إندونيسيا ثلاث مرات، أمس الجمعة، ما أدى إلى ارتفاع عمود من الرماد بارتفاع 8 آلاف متر، ودفع السلطات إلى توسيع منطقة الخطر حول البركان. ولم تتوفر على الفور أي معلومات عن عمليات الإجلاء.

وتسبب البركان الواقع في جزيرة فلوريس النائية في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية في مئات الزلازل، كما ازداد النشاط البركاني المرئي بشكل ملحوظ في الأيام السبعة الماضية.

ورفعت السلطات حالة التأهب من ثوران البركان إلى أعلى مستوى، ووسعت منطقة الخطر من 7 كيلومترات إلى 8 كيلومترات من فوهة البركان.

وألغت العديد من شركات الطيران الرحلات الجوية بين أستراليا وجزيرة بالي السياحية في إندونيسيا بسبب ثوران البركان، في حين تم تأجيل رحلات دولية وداخلية أخرى إلى الجزيرة.

وقالت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية في بيان إنه تم تحذير السكان بضرورة توخي الحذر من هطول أمطار غزيرة ربما تؤدي إلى تدفق الحمم البركانية المنبعثة من البركان إلى الأنهار.