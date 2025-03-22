امرأة تُغرق كلبها لعدم قبوله في الطائرة

قبضت الشرطة الأمريكية على امرأة أغرقت كلبها في مرحاض حمام بمطار أورلاندو الدولي، بعد رفض السماح له بالصعود إلى الطائرة.

وأفادت إدارة شرطة أورلاندو، الخميس، بأن الحادث وقع يوم 16 ديسمبر 2024، حين استُدعي الضباط إلى المطار بعد بلاغ من موظفين عثروا على كلب نافق داخل حمام النساء.

وبناء على التحقيق، أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحق مالكة الكلب، أليسون أغاثا لورانس.

ويوم الواقعة، أثارت لورانس فوضى في المطار بعد إخبارها بأنه ينقصها بعض الوثائق للسماح لكلبها بالصعود إلى الطائرة.

ولاحظ موظف في المطار دخولها إلى حمام النساء، وبقاءها في إحدى الكبائن لفترة طويلة بشكل لافت.

وغادر الموظف لفترة قصيرة للتعامل مع حالة طوارئ أخرى، وعند عودته بعد نحو 20 دقيقة، انتبه إلى أن كيس القمامة في الحمام كان أثقل من المعتاد.وعند تفقده، عثر على كلب أبيض ميت.