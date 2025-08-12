طفل يكتشف حطام سفينة عمرها 275 عاماً

اكتشف طفل صغير سفينة عمرها 275 عاماً كانت مملوكة للبحرية الملكية البريطانية، وذلك خلال ركضه على شاطئ سانداي في اسكتلندا.



ووفق مجلة «بيبول» بعد اكتشاف الصبي لجزء كبير من هيكل السفينة، اجتمع سكان الجزيرة الذين يبلغ عددهم 500 نسمة، للمساعدة في الحفاظ على ما تبقى من الحطام، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.



استخدم المزارعون المحليون الجرارات والمقطورات، لسحب 12 طناً من أخشاب البلوط من الرمال، ثم انخرط المؤرخون المحليون في فترة بحث مكثفة، على أمل تحديد هوية السفينة وكيفية وصولها إلى شاطئهم المحلي.



وأرجع الباحثون تاريخ الخشب على متن السفينة إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، وتحديداً من جنوب إنجلترا، ما سمح لهم باستبعاد السفن غير البريطانية من بحثهم، ما قادهم إلى تحديد السفينة على أنها سفينة صيد الحيتان «إيرل تشاتام».

ومع ذلك كشف المزيد من البحث أنه قبل أن تصبح السفينة إيرل تشاتام، كانت تسمى «HMS Hind»، وهي سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية مزودة بـ 24 مدفعاً تم بناؤها في عام 1749.