طائر نادر يحلّق في سماء بريطانيا بعد 200 عام من الغياب

شهدت مقاطعة كنت البريطانية إنجازاً بيئياً لافتاً، بعدما نجح طائر «الزُّمَّتُ» أحمر المنقار، وهو نوع من الغرابيات، في التحليق من عشه، في أول واقعة موثقة من نوعها منذ أكثر من قرنين من الغياب عن المنطقة، وفق ما أعلنه خبراء الحفاظ على البيئة في المقاطعة.



ويأتي هذا النجاح ثمرة برنامج لإعادة إدخال الطائر في بيئة مناسبة لمثل هذا النوع من الطيور، أطلق قبل ثلاث سنوات، بقيادة جمعيات بيئية، أبرزها وايلدوود تراست وجمعية كنت للحياة البرية، بحسب تقرير صحيفة إندبندنت.



وارتبط الطائر لقرون بتاريخ وثقافة كنت، إذ يظهر الطائر على شعارات المدينة ولافتات بعض المحلات، كما يرد ذكره في أسطورة القديس توماس بيكيت.



لكن هذا الرمز الثقافي اختفى من المنطقة قبل أكثر من 200 عام، نتيجة فقدان موائله الطبيعية، ما دفع الخبراء إلى العمل على استعادته لبيئته الأصلية، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.



وعزا الخبراء هذا الإنجاز إلى إعادة تأهيل الأراضي العشبية الجيرية التي وفرت بيئة مثالية للتكاثر والبحث عن الغذاء، حيث تشكل الحشرات واليرقات مصدراً رئيسياً لغذاء هذا النوع من الطيور خلال موسم التكاثر.