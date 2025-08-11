«بتونيا» تتوج بلقب أقبح كلب في العالم

توجت الكلبة «بتونيا» بلقب «أقبح كلب في العالم» لعام 2025 خلال المسابقة السنوية الشهيرة التي أقيمت في مقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا.

جاء ذلك وسط أجواء احتفالية تمزج بين الفكاهة والرفق تجاه الحيوانات.

ورغم مظهرها «غير المألوف» المليء بالتجاعيد وفكها الأعوج ولسانها المتدلي، استطاعت «بتونيا» أن تخطف الأنظار والقلوب بفضل شخصيتها اللطيفة وقصتها المؤثرة، لتفوز باللقب الذي ينظم سنوياً بهدف نشر الوعي حول تبني الكلاب «ذات الاحتياجات الخاصة»، والتأكيد أن الجمال الحقيقي لا يقاس بالمظهر فقط.

و«بتونيا» هي كلبة صغيرة من فصيلة شيه تزو تم إنقاذها من مأوى للحيوانات بعد أن عانت من الإهمال لسنوات طويلة.

وقد تبنتها عائلة محبة قدمت لها الرعاية اللازمة، لتعود إلى الحياة مجدداً وتشارك هذا العام في المسابقة التي تكرم أنواعاً مختلفة من الكلاب.