فراء داكن للثدييات قبل 150 مليون عام

كشفت دراسة جديدة إلى أن أقدم الثدييات التي عاشت جنباً إلى جنب مع الديناصورات قبل أكثر من 150 مليون سنة، كانت على الأرجح مغطاة بفراء بني رمادي داكن.

واعتمد الباحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس» على تحليل الميلانوسومات، وهي هياكل مسؤولة عن التصبغ، باستخدام المجهر الإلكتروني والبيانات الطيفية، وبعد فحص 116 ثديياً حديثاً طبقوا نموذجهم على 6 أحافير من العصر الجوراسي، واكتشفوا أن هذه الكائنات كانت داكنة اللون بدون أنماط مثل الخطوط أو البقع.

ويشبه لون الفراء لهذه الثدييات الحيوانات الليلية الحديثة مثل الفئران والخفافيش، ما يدعم فرضية أنها عاشت في الظلام واعتمدت على التمويه.