تحويل ماكينة قهوة إلى كمبيوتر

قام مبتكر بتحويل ماكينة قهوة كلاسيكية من الثمانينيات إلى كمبيوتر مكتمل الوظائف. ويبدو الجهاز كمزيج فوضوي بين كمبيوتر قديم وماكينة قهوة، وهو ما أثار إعجاب المتابعين ومحبي التكنولوجيا، بحسب تقرير موقع «إنترستينغ إنجينيرينغ».

واعتمد المبتكر دوغ ماكدويل في مشروعه على ماكينة GE Coffeematic، وأضاف إليها مكونات حاسوبية منها:

ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 غيغابايت، وقرص تخزين بسعة 240 غيغابايت. ولتركيب هذه المكونات داخل ماكينة القهوة، استخدم المبتكر صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومواد مانعة للتسرب.

وأكثر ما يثير الدهشة في هذا الابتكار هو نظام التبريد، فبدلاً من المراوح التقليدية أو أنظمة التبريد السائل المعروفة، اعتمد ماكدويل على وظيفة الماكينة الأصلية في تسخين الماء وتحضير القهوة.