كلب يعقر 16 شخصاً

عقر كلب ضال 16 شخصاً في قرية بمحافظة البحيرة شمالي مصر، بينهم 11 طفلاً، ما دفع السلطات المحلية للتدخل، وفق وسائل إعلام مصرية.



وبث الكلب الرعب في قرية «النقراش» بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بعدما عقر عدداً من الأشخاص بشكل جماعي، ووصل عدد المصابين إلى 16 شخصاً من أعمار مختلفة، معظمهم من الأطفال.



ونقل المصابون إلى مستشفى حميات دمنهور لتلقي العلاج، وحررت الشرطة محضراً بالواقعة، وأخطرت الإدارة البيطرية والوحدة المحلية للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأصدرت الإدارة الصحية بإيتاي البارود تنبيهاً لجميع المصابين بالتأكد من عدم وجود عضات أو خدوش غير ظاهرة لم يتم التعامل معها وتطهيرها بالمستشفى، موضحة أنه يجب العودة إلى المستشفى لتطهير أي جروح لم يتم التعامل معها، كما نبهت بتغيير الملابس وغسلها بالمطهرات اللازمة.

