اكتشاف طفيلي جديد يصيب الأسماك

اكتشف فريق من الباحثين اليابانيين طفيلياً جديداً يصيب الأسماك المحلية في نظام نهر توني؛ إذ وجدت دراستهم أن بلح البحر الذهبي الغازي مسؤول عن نشر الطفيلي، في حين تساعد الأسماك غير المحلية مثل سمك البلو جيل وسمك السلور القناتي في الحفاظ على دورة حياته.

وحدد الباحثون اسم الطفيلي دولفوستريما الغازي، ويعتقد أنه جاء من البر الرئيسي للصين ولم يكن معروفاً من قبل؛ مما يجعله ثاني طفيلي تم إدخاله من نوعه في نظام نهر توني.

ولاحظ الباحثون طفيليات صفراء اللون في زعانف وقواعد زعانف الأسماك المصابة؛ وقد وجدوا مستويات عالية بشكل خاص من الطفيليات في الأنواع الغازية مثل سمك السلور القنواتي وسمك البلو جيل.