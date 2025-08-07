معهد دراسي متخصص بالشواء في الصين

أثار إعلان جامعة صينية عن خططها لإنشاء أول معهد دراسي بحثي متخصص في الشواء، موجة من الجدل والتفاعل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مساعٍ لإضفاء الطابع المهني على واحدة من أكثر الصناعات الشعبية انتشاراً.

ووقّعت جامعة يوييانغ في الصين، اتفاقية شراكة مع جمعية شواء يوييانغ لتأسيس معهد يوييانغ لأبحاث الشواء، وهو الأول من نوعه على مستوى الصين، ويهدف المعهد إلى تدريب جيل جديد من «أساتذة الشواء» وتخريج 1000 حرفي محترف خلال ثلاث سنوات، وفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينج».

ويشمل البرنامج الدراسي عامين ونصف العام من الدراسة النظرية، يعقبها تدريب لمدة 6 أشهر، مع خطة لقبول ما بين 50 إلى 100 طالب سنوياً، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.