حياة فريدة داخل «خنادق» في أعماق المحيط الهادئ

اكتشف علماء الأكاديمية الصينية للعلوم أشكالاً فريدة من الحياة في أعماق المحيط خلال رحلة استكشافية إلى خنادق شمال غرب المحيط الهادئ، حسب «روسيا اليوم».

وقد أُجري هذا الاستكشاف باستخدام غواصة مأهولة، وصلت إلى عمق يزيد على 9450 متراً تحت سطح البحر، حيث سجّل العلماء مشاهد مدهشة لأنظمة بيئية غير مألوفة.

ويعدّ هذا الاكتشاف خطوة بارزة في علم الأحياء البحرية، إذ تجاوز الرقم القياسي السابق لأعمق تصوير لفقاريات بحرية، والمسجل لسمكة الحلزون التي رُصدت عام 2023 على عمق 8337 متراً قبالة سواحل اليابان.

وتعرف خنادق «هادال» بأنها أعمق مناطق المحيط، وتقع على أعماق تتراوح بين 6 و11 ألف متر تقريباً.

وقد أثبتت النتائج الجديدة أن هذه المناطق القاتمة والقاسية تحتضن بالفعل مجتمعات بيولوجية نشطة ومرنة.