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قصص مرئية

مسيّرات تكشف أسرار حياة «حيتان النروال»

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البيان

دبي

نجح فريق من الباحثين بجامعة فلوريدا أتلانتيك بالولايات المتحدة، في توظيف طائرات بدون طيار لدراسة حيتان النروال، الفريدة، في موطنها الطبيعي، إذ تمكنوا من التقاط أدلة على استخدام حيتان النروال لأنيابها لعديد الممارسات .. ومن بينها صعق الأسماك مثل سمك السلمون القطبي.