عائلة أفريقي تتكون من 16 زوجة و104 أطفال و144 حفيداً

يعيش مزيه إرنستو موينوتشي كابينغا، في قرية نائية بتنزانيا. وبات الرجل معروفاً عالمياً، بسبب عائلته الكبيرة، التي تضم 104 أطفال، أنجبهم من 16 زوجة، بالإضافة إلى 144 حفيداً.

وفقاً لموقع «أوديتي سنترال» للغرائب، يشبه منزله قرية صغيرة، يتوزع فيه منازل لكل واحدة من زوجاته الـ16، ويمتلئ المكان بالحركة والنشاط، بسبب وجود العديد من الأطفال، والعائلة الكبيرة التي تحتاج إلى العناية والاهتمام المستمر.



وأثارت هذه العائلة اهتماماً عالمياً كونها تمثل نموذجاً مختلفاً تماماً عن معظم الأسر في المجتمعات الحديثة، حيث يجد العديد من الأشخاص صعوبة في التفكير في تكوين أسرة كبيرة، بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية. ولكي يتمكن من توفير احتياجاتها الغذائية يعتمد على الزراعة، وما لا يستهلكونه يتم تبادله أو بيعه، للحصول على سلع أخرى من أجل تأمين ما تحتاج إليه الأسرة الضخمة.

هذه الطريقة تضمن لهم الاكتفاء الذاتي، وتقليل الحاجة إلى الموارد الخارجية.



وبتشجيع من والده بدأ إرنستو كابينغا بتوسيع عائلته، حيث تزوج من أولى زوجاته في عام 1961، ثم استمر في الزواج من عدة نساء، بعد أن عرض عليه والده دفع المهور، مقابل توسيع عشيرتهما الصغيرة من خلاله.

