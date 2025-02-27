أخطر طائر في العالم يقتل عندما يغضب

لا يوجد الكثير من أنواع الطيور حول العالم التي يخاف منها البشر، لكن طائر الكاسواري يبرز من بينها لخطورته.

ويُعرف هذا الطائر بأنه «أخطر طائر في العالم»، ويعيش في الغابات المطيرة الاستوائية في أستراليا وغينيا الجديدة، وفق «إندي تي في».

والطائر الجميل والخطير يمتاز بوجهه الأزرق الزاهي، وغطاء الرأس الذي يشبه الخوذة، ومخالبه الحادة، وقد يصل وزنه إلى 300 كيلوغرام وينمو إلى طول الإنسان، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وقال أندرو ماك، الذي قضى خمس سنوات في دراسة الكاسواري في البرية في بابوا غينيا الجديدة: «هناك شيء بدائي في هذا الطائر، إذ يبدو وكأنه من الديناصورات الحية».

ويقال إن طائر الكاسواري خجول ويصعب رصده عادةً، وهو ليس عنيفاً جداً، ونادراً ما يهاجم البشر، ولكن إذا استفزه أحد أو غضب منه، فقد يتسبب في قدر كبير من الأذى، وقد يودي بحياة إنسان.

وعلى الرغم من أن هذه الطيور الكبيرة غير قادرة على الطيران، إلا أنها يمكن أن تتحرك بسرعة، بسبب أرجلها القوية بشكل لا يصدق، ويمكنها التحرك بسرعة على الأرض، وفي الماء إذ أنها سباحة ماهرة.