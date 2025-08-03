«رمّان أرمينيا» في مهمة فضائية

التحمت كبسولة «كرو دراغون» التابعة لشركة «سبايس إكس» بمحطة الفضاء الدولية، أمس، حاملة طاقماً مكوّناً من أربعة أفراد، بينهم روسي، في مهمة تستمر نحو ستة أشهر، من بينها مهمة خاصة برمّان أرمينيا.

وكتبت «سبايس إكس» على وسائل التواصل الاجتماعي أن «الالتحام تأكد»، مرفقة هذا المنشور بمقطع فيديو يظهر الاتصال بمحطة الفضاء الدولية على ارتفاع كبير فوق جنوب شرق المحيط الهادئ.

وكان رواد الفضاء؛ الأمريكيان زينا كاردمان ومايك فينكي، والياباني كيميا يوي، والروسي أوليغ بلاتونوف، انطلقوا الجمعة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في كبسولة مثبتة بأعلى صاروخ «فالكون 9».

ويحمل «كرو - 11» أيضاً رمّاناً من أرمينيا لمقارنته برمّانات من المصدر نفسه تركوها على الأرض، بغية دراسة تأثير انعدام الجاذبية على نمو المحاصيل.