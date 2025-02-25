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قصص مرئية

تكاثر الطيور يتأثر بالتقلبات الموسمية

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البيان

دبي

كشفت دراسة أجراها معهد التنوع والبيئة بجامعة ميشيغان أن الطيور التي تعيش في مناطق ذات تقلبات كبيرة في درجات الحرارة تميل إلى التكاثر بسرعة، وتعطي الأولوية للبقاء من التناسل في حالة عدم عيشها طويلاً. وفي حين أن الطيور طويلة العمر تكون أكثر استعداداً لتحمل الفترات الصعبة، إلا أنها تتكيف بشكل أبطأ.