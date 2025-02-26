جهاز يميّز الأحجار الكريمة الطبيعية

أطلقت شركة «دي بيرز» العملاقة في القطاع، جهاز تحقق للتمييز بين الأحجار الكريمة الطبيعية، وتلك المصنوعة في المختبر، على ما أعلنت الاثنين.

وقالت «دي بيرز» في بيان إن جهاز «دايمند بروف» يهدف إلى تأكيد صحة الأحجار الكريمة «التي تشكلت في أعماق الأرض منذ مليارات السنين»، فيما يواجه القطاع منافسة قوية وانخفاضاً حاداً في الأسعار. وأشارت إلى أن الجهاز يكشف عن «التركيبات الكيميائية المميزة للماس الطبيعي».

وقال المحلل المتخصص في قطاع صناعة الماس إيدان غولان إن «قطاع صناعة الماس الطبيعي يبذل جهداً مستمراً لتحقيق فصل عن الأحجار الكريمة المزروعة في المختبر»، وهي منتجات أرخص. ولفت غولان إلى أن الإطلاق «جزء من جهد أوسع يبذله قطاع صناعة الألماس ليحسن وضعه بجهوده الذاتية».