عنكبوت يلدغ الطيار ويجبره على الهبوط اضطرارياً

في واقعة غير مسبوقة، شهد ركاب طائرة للخطوط الجوية «إيبيريا» لحظات من الذعر، بعد أن تعرض قائد الطائرة للدغة عنكبوت من فصيلة الرتيلاء السامة، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطرارياً قبل الوصول إلى وجهتها المحددة.

وحصلت الحادثة على متن طائرة إيرباص A320 في رحلة بين دوسلدورف في ألمانيا ومطار باراخاس في مدريد.

وحسب صحيفة «مترو» تأجلت رحلة الطائرة لعلاج الطيار، الذي يعاني من حساسية العناكب، وإخضاعه لأدوية مضادة للالتهابات لضمان سلامته، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وحسب «مترو» عند وصول الطائرة إلى مطار باراخاس في مدريد، اتخذت إجراءات طارئة، حيث خضع الطيار للعلاج، والطائرة لتعقيم شامل خوفاً من وجود المزيد من العناكب.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت رحلات سابقة أحداثاً مشابهة تسببت في تعطيل رحلات الطيران، كما حدث في نوفمبر2024، عندما تعطلت رحلة جوية 5 أيام بعد هروب 132 «هامستر» من أقفاصها في عنبر الشحن، ما أدى إلى فوضى داخل الطائرة. وفي حادثة أخرى، شهدت رحلة داخلية في تايلاند ذعر الركاب بعد عثورهم على أفعى داخل مقصورة الأمتعة العلوية.