اكتشاف مومياء عمرها ألف عام في بيرو

عثر عمال كانوا يحفرون في أحد شوارع ليما لتركيب أنابيب غاز، على مومياء يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام، وفق ما أعلنت، أول من أمس، الشركة المسؤولة عن الاكتشاف.

واكتُشفت المومياء أثناء تنفيذ موظفي شركة «كاليدا» لتوزيع الغاز حفريات في أحد شوارع منطقة بوينتي بيدرا الشعبي شمال العاصمة البيروفية.

وقال عالم الآثار خيسوس باهاموندي: «عثرنا على كفن دفن لشخصية في مقبرة عمرها أكثر من ألف عام».

وكانت الجثة في وضعية الجلوس، وذراعاها وساقاها مطويتان، ووجهها متجه نحو الشمال.

تعود المومياء التي اكتُشفت، الأسبوع الفائت، إلى جانب قطع فخارية، لثقافة تشانكاي في حقبة ما قبل الإنكا، والتي استوطنت معظم وديان ليما بين القرن الحادي عشر ومطلع القرن الخامس عشر.

وأوضح عالم الآثار خوسيه بابلو ألياغا أن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في أنه يُظهر للعاصمة ليما «تاريخاً أبعد» مما كان يُعتقد. ومنذ أن بدأت شركة «كاليدا» عملياتها في ليما عام 2004، سجلت أكثر من 2200 اكتشاف أثري على نحو عرضي.