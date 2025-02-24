«غابة الغد» فرنسية وتقاوم تغير المناخ

باتت غابة في سلسلة جبال فوج شرق فرنسا بمثابة «مختبر» لإنشاء «غابة الغد»، حيث تحولت إلى حقل تجارب لمكافحة التغير المناخي، وباتت الغابة الواقعة في وادي مانستر في الألزاس موطناً لزراعة مختلف أنواع النباتات ضعيفة المقاومة تجاه التغير المناخي.

