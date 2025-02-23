يعيش في كهف منذ عامين خوفاً من الزلازل

انقلبت حياة المواطن التركي علي بوز أوغلان رأساً على عقب بعد الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش، حيث قرر العيش في كهف للتغلب على خوفه من الزلازل والابتعاد عن الناس.

ورفض التركي علي بوز أوغلان، عرض السلطات بتوفير مسكن مؤقت له، وقرر بعد زلزال عام 2023، العيش في كهف، وخاصة أنه عانى صعوبات نفسية خطرة، موضحاً أن الكهف سيساعده على «التغلب على خوفه من الزلازل والعيش بعيداً عن الناس».

وأضاف علي بوز أوغلان إن الضيوف يأتون إلى كهفه في كثير من الأحيان، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

علي بوز أوغلان البالغ من العمر 55 عاماً، يعيش في الكهف منذ عامين. وقال: «أعيش هنا منذ عامين بعد الزلزال، وقد وجدت السلام في هذا الكهف.. هذا الكهف موجود منذ آلاف السنين ولم يتم تدميره، وأيامي تسير بشكل جيد جداً».

