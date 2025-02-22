ساعات ذرية ضوئية أصغر حجماً وأكثر كفاءة

طور باحثون من أمريكا والسويد تقنية جديدة باستخدام أمشاط دقيقة على الشريحة يمكن أن تجعل الساعات الذرية الضوئية التي تستخدم في تحديد المواقع، فائقة الدقة أصغر حجماً وأكثر عملية.

وطور فريق البحث نظاماً مصغراً باستخدام أمشاط دقيقة، والتي تولد طيفاً من ترددات الضوء المتباعدة بالتساوي، وتعمل هذه الأمشاط الدقيقة كجسر بين الإشارات عالية التردد للساعات الذرية الضوئية والترددات الراديوية المنخفضة التي يمكن للإلكترونيات معالجتها.

كان أحد التحديات الرئيسية هو ضمان مطابقة الأمشاط الدقيقة لإشارات الساعة الذرية بدقة، وحل الباحثون هذه المشكلة من خلال إقران أمشاط دقيقة بمسافات تردد مختلفة قليلاً، مما أدى إلى إنشاء إشارة مرجعية مستقرة يمكن للدوائر الإلكترونية اكتشافها.