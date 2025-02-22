العلماء يفسرون ظاهرة «فوانيس الأشباح»

قدم العلم تفسيراً لظاهرة «فوانيس الأشباح» التي أرعبت سكان بلدة سومرفيل في كارولينا الجنوبية، حيث ادعى السكان رؤية كرات مضيئة غامضة تحوم بالقرب من سكة حديد قديمة، وزعموا أنها تعود لشبح امرأة فقدت زوجها في حادث قطار مأساوي، وفق صحيفة «مترو».

ولم يتوصل العلماء طوال عقود إلى تفسير نهائي لهذه الظاهرة. لكن عالمة الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، سوزان هوغ، تقول إن هذه الأضواء مرتبطة بظاهرة تعرف باسم «أضواء الزلازل»، وهي أضواء تظهر على شكل كرات أو شرائط متوهجة ترى عادة قبل أو أثناء حدوث الهزات الأرضية.

وقدمت هوغ تفسيراتها لهذه الظاهرة في ورقة بحثية نشرت مؤخراً، توصلت فيها إلى أن هذه الأضواء تزامنت مع وقوع الزلازل.