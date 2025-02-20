طالب هندي يهبط بطائرة شراعية على مقر الامتحان

في واقعة غريبة شهدتها ولاية هندية، اضطر طالب جامعي إلى الاستعانة بطائرته الشراعية للوصول إلى قاعة الامتحان في الوقت المحدد.

وبحسب التفاصيل، التي ذكرتها صحيفة «INDIA TODAY».

فقد تسبب حادث سير جماعي على طريق واي بانتشجاني في ولاية ماهاراشترا الهندية، إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية لقاعة الاختبار.

واضطر الطالب الهندي، ويدعى سامارث ماهانجادي، لاستخدام الطيران الشراعي، محلقاً فوق سماء المدينة، عندما أدرك أنه لم يتبق له سوى أقل من 20 دقيقة للوصول إلى قاعة الامتحان في الوقت المحدد، حسب ما ذكرت مواقع ووكالات إخبارية متنوعة.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الهندية، الطالب الجامعي وهو يحلق في السماء، حاملاً حقيبته، استعداداً لدخول الامتحان، وذلك بطريقة درامية.

وبالفعل هبط ماهانجادي في الوقت المحدد وبسلام بالقرب من جامعته.ولاقت الواقعة انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الجميع على تصرف الطالب، الذي أظهر إصراراً كبيراً في محاولة اللحاق بالامتحان.