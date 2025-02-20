الفلبين.. مكافأة مقابل البعوض «حياً أو ميتاً»

بدأت قرية في منطقة العاصمة الفلبينية، التي تعج بالسكان، أمس الأربعاء، معركة ضد حمى الضنك، من خلال الإعلان عن مكافأة رمزية للسكان مقابل البعوض، الذي يتم صيده، حياً أو ميتاً.

وتعكس الاستراتيجية غير العادية، التي تبنتها قرية «أديشن هيلز» الواقعة في مدينة ماندالويونج، حالة القلق المتزايد، بعدما أعلنت مدينة كيزون القريبة عن تفشي المرض، الذي ينقله البعوض، في مطلع الأسبوع الجاري.

كما أعلنت ثماني مناطق أخرى ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالعدوى الفيروسية، التي قد تؤدي إلى الوفاة.

جدير بالذكر أنه قد تم تسجيل ما لا يقل عن 28 ألفاً و234 حالة إصابة بحمى الضنك في الفلبين هذا العام حتى الأول من فبراير الجاري، بزيادة نسبتها 40 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.